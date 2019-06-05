Comolli forvet arıyor

İslam Slimani ve Michael Frey transferlerinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon tartışılmayacak bir golcü almayı planlıyor.

Sezonun ikinci yarısından itibaren çalışmalarda bulunan sarı-lacivertlilerin, bu transfer için sportif direktör Comolli'yi görevlendirdiği öğrenildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkiler kuran Fransız futbol adamının, ilk olarak bonservisi elinde olan Venezuelalı forvet Jose Salomon Rondon'ın peşine düştüğü belirtildi.

Comolli'nin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme halinde olduğu ifade edildi.

11 GOL 7 ASİST

Newcastle formasıyla iyi bir sezon geçiren Salomon Rondon, 32 maçta 11 gol atarken, 7 de asist yaptı.

1.86 boyundaki tecrübeli forvet daha önce West Brom ve Zenit formalarını da giymişti.

COMOLLİ BU KEZ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Öte yandan geçen sezon yaptırdığı transferlerde başarılı olamamasına rağmen görevine devam eden Comolli'nin, Ali Koç'un güvenini boşa çıkarmamak için bu sezon daha dikkatli olacağı öğrenildi.