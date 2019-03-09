Comolli forvet bakıyor

Sezon başında aldırdığı oyuncularla hayal kırıklığı yaratan Comolli'nin yeni sezonda da transferde etkili olacağı öğrenildi.

Yapılan tüm eleştirilere rağmen Fransız futbol adamının arkasında duran Başkan Ali Koç'un, forvet transferi için de Comolli'yi görevlendirdiği belirtildi.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

46 yaşındaki futbol adamının listesinde 3 isim bulunuyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan Fransız forvet Giroud, Genk'in Tanzanyalı golcüsü Samatta ve kariyerini Çin'de sürdüren Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu isimlerle resmi olarak görüşmelere başlaması bekleniyor.

COMOLLİ'NİN YAPTIRDIĞI TRANSFERLER

Öte yandan Comolli'nin istediğiyle anılan ancak kadroya giremeyen isimler ise şu şekilde: Harun Tekin, Jailson, Tolga Ciğerci, Benzia, Slimani, Ferdi Kadıoğlu, Frey, Berke Özer, Barış Alıcı, Diego Reyes ve Ayew.







