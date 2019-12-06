Comolli, Gameiro için startı verdi

Fenerbahçe, Valencia'dan ayrılacağı kesinleşen Kevin Gameiro'yu gündemine aldı.

Vedat Muric'e alternatif bir golcü arayan ve şu anda birçok futbolcuyla yakın temas kuran Damien Comolli'nin Kevin Gamerio ismini gündemine aldığı öğrenildi.

NANTES'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

PSG, Sevilla, Atletico Madrid ve son olarak Valencia gibi dev takımların formasını giyen Fransız yıldız için Comolli'nin kolları sıvadığı ortaya çıkarken, yıldız golcünün Fransız ekibi Nantes'ın teklifini reddettiği, Fenerbahçe'ye ise sıcak baktığı belirtildi.

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MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ocak ayında La Liga'dan ayılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki Gameiro'nun aldığı karara onay veren genç teknik direktör Albert Celades'in hücum hattında Maxi Gomez, Ferran Torres ve Rodrigo'yu kullandığı görülürken, Comolli'nin oyuncunun menajeri Pascal Boisseau'yla görüşmelere başladığı bildirildi.

Valencia ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Kevin Gameiro, La Liga'da oynadığı 191 maçta 66 gol atıp 20 asist yaptı.