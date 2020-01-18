Comolli: Görevi daha önce bırakacaktım

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Comolli, bu kararı 1 yıl önce aldığını ancak Başkan Ali Koç'un kendisini vazgeçirdiğini ifade etti.

DAHA ÖNCE AYRILMAK İSTEDİM

Sarı-lacivertli ekipten istifa süreciyle ilgili tweetler atan deneyimli futbol adamı şu ifadeleri kullandı: "Bu kararı aslında 2019 Şubat ayında verdim ve Başkan Ali Koç'u resmi bir şekilde yazılı olarak bilgilendirdim. Sözleşmemde belirtildiği gibi 25.02.2019 tarihinde başlayan 12 aylık ihtar süremde kulübe hizmet ettim."

En iyi kadroyu kurmak için çalıştığını belirten Comolli, "O süreden itibaren birkaç kez Başkan'a ayrılmak için teklifler götürdüm ama başarılı olamadım. Bu süre zarfında işime bağlı kaldım, büyük finansal problemlere rağmen mümkün olan en yarışmacı kadroyu oluşturmayı denedim. Ayrıca yeni finansal model ve yönetim şekline ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında mevcut durumu değiştirebilecek uzun vadeli projeler üzerine çalıştım.

Takıma ve bana yapılan çok haksız eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda yanıldıklarını öğrenecekler, bu süreçte eşsiz Fenerbahçe taraftarının tutkusuna hayran kaldım, takım ve onların için en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

