Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı

Simon Falette transferinin ardından Sportif Direktör Damien Comolli’nin attığı tweetler Fenerbahçe’de ortalığı yangın yerine çevirmişti.

Bu açıklamalardan haberi olmayan sarı-lacivertli yönetim, Antalya’da takım ile birlikte kampta olan Fransız spor adamını acilen İstanbul’a çağırmıştı.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Comolli ile bir toplantı yapan Ali Koç'un, sportif direktöre uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, Başkan'ın 47 yaşındaki futbol adamıyla çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

3 BÖLGEYE TRANSFER

Öte yandan zirvede transfer konusunun da konuşulduğu ve sol bek, kanat forvet ve Rami ayrılırsa stoper transferi yapılmasına karar verildiği belirtildi.