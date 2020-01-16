Ensonhaber.com'a dön

Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı.

| Haber Merkezi
Damien Comolli istifa etti
Yorum Yap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Aziz Yıldırım'dan koltuğu devraldıktan sonra ilk iş olarak göreve getirdiği  Damien Comolli, sarı-lacivertli ekipten ayrıldı.

TWITTER KRİZİ SONRASI BIRAKTI

Fransız sportif direktör, 1.5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde birçok başarısız transferin altına imza atarken, sarı-lacivertli taraftarların da büyük tepkisini çekiyordu.

Son olarak Falette'nin Fenerbahçe'ye alınmasıyla başlayan tartışmalara nokta koyan Comolli, bir Twitter hesabı açarak deneyimli savunma oyuncusunu kendisinin almadığını açıklamıştı.

Başkan Ali Koç, Comolli'nin Twitter'dan yaptığı, "Falette'yi, Ali Koç ve yönetim kurulu aldı" açıklamasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Bugün yapılan toplantının ardından Comolli, görevinden istifa etti

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli, bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir."

Comolli: Falette'yi Başkan Ali Koç istedi

Ali Koç: Comolli'yi uyaracağım

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM