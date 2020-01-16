Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Aziz Yıldırım'dan koltuğu devraldıktan sonra ilk iş olarak göreve getirdiği Damien Comolli, sarı-lacivertli ekipten ayrıldı.
TWITTER KRİZİ SONRASI BIRAKTI
Fransız sportif direktör, 1.5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde birçok başarısız transferin altına imza atarken, sarı-lacivertli taraftarların da büyük tepkisini çekiyordu.
Son olarak Falette'nin Fenerbahçe'ye alınmasıyla başlayan tartışmalara nokta koyan Comolli, bir Twitter hesabı açarak deneyimli savunma oyuncusunu kendisinin almadığını açıklamıştı.
Başkan Ali Koç, Comolli'nin Twitter'dan yaptığı, "Falette'yi, Ali Koç ve yönetim kurulu aldı" açıklamasının doğru olmadığını ifade etmişti.
Bugün yapılan toplantının ardından Comolli, görevinden istifa etti
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:
"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli, bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir."