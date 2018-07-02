Comolli kampa katılmayan oyuncularla görüşecek

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, dün teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

KOCAMAN'IN VERDİĞİ İZİNLERİ KULLANDILAR

Eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli takıma gittikleri için ekstra izin verdiği Hasan Ali, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı kampa henüz katılmadı. Bu futbolcuların tavrı sportif direktör Damien Comolli'yi kızdırdı.

Comolli'nin kulüpte yaşanan başkan ve hoca değişikliği sonrası oluşan sinerji nedeniyle bu üç futbolcunun ekstra izinlerini kullanmamasını beklediği öğrenildi. Fransız sportif direktör, yarın kampa katılacak Hasan Ali, Mehmet Topal ve Şener ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.