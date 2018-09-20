Comolli: Mert ve Merih'i kaçırmamız kötü olmuş

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Mert Günok ve Merih Demiral'ın altyapıdan çıkmış olmalarına rağmen başka takımlarda forma giymelerinin üzüntüsünü yaşıyor.

BU İSİMLERİN KAYBEDİLMESİ KÖTÜ OLMUŞ

Comolli, Başakşehir kalecisi Mert Günok ve Alanya'nın stoperi Merih Demiral'ın kendi altyapılarından çıkıp başka takımlarda forma giymelerinin üzücü olduğunu söyledi.

Fransız futbol adamı, "Böyle oyuncuların değerini bilmeliyiz. Geçmişte bu isimlerin kaybedilmesi kötü olmuş" diye konuştu.

BENZİA LİSTEDE İLK SIRADA

Benzia'nın daha ilk maçında ortaya koyduğu performans herkesi mutlu ederken bir başka satış opsiyonu ile birlikte kiralanan oyuncu olan Ayew'in işi ise zor görünüyor. Çünkü Ayew'in opsiyon fiyatı 12 milyon euro.

Ancak Ayew için de sezon sonunda pozarlık söz konusu olabilir. Comolli, bunların şanında Güney Amerika ve Avrupa liglerinde scout araştırmalarını genişletmek istiyor.