Comolli, Moting için Fransa'ya gidiyor

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fransız Sportif Direktör Comolli, Fransa'ya uçuyor.

Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda hücuma zenginlik katacak oyuncu arayan sarı-lacivertli ekipte gündem Moting.

MOTİNG'E YAKIN TAKİP

Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Comolli, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynayacağı maçı izlemek için Fransa'ya gidecek.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu futbolcuyu ocak ayında uygun bir maliyetle biteceklerine inanan Comolli, oyuncuyu izledikten Ersun Yanal'a bir rapor sunacak.

Fransa'ya döndükten sonra Yanal ve yönetimle toplantı yapacak olan deneyimli futbol adamı, olumlu karar çıkarsa PSG ile masaya oturacak.

Chupo-Moting bu sezon PSG formasıyla 11 maça çıktı. Ligde 4 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise skora etki edemedi. Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı da son 20 dakika görev yapmıştı.