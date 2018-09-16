Comolli: Ozan Tufan çok çalışmalı

Basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştiren Comolli, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında konuştu.

GELECEĞİNİ OZAN BELİRLEYECEK

Ozan Tufan'ın daha çok çalışması gerektiğinin aktran Comolli, "Kariyerim boyunca dünya klasında çalıştığım oyuncular var. Bir oyuncunun gelişimi için kulübü elinden gelenin yüzde yüzünü yapıyorsa oyuncunun da buna karşılık yüzde 110’unu yapması gerekiyor. Liverpool'da Gerrard tesiste antrenmanı en son terk eden isimdi, her zaman en fazla antrenman yapan isim oydu. Antrenman sonrası yolda giderken hep ona 'Ne düşünüyorsun?' diye sorardım, o da 'Antrenman boyurca yaptığım tüm hatalarımı düşünüyorum' derdi. Bir gün sonra antrenmana geldiğinde 'Ne düşünüyorsun?' diye sorduğumda ise 'Dün yaptığım hataları bugün nasıl olur da yapmam diye düşünüyorum' cevabını verirdi.

Ozan Tufan bunu yapmaya hazır mı, bunu kendi cevaplayacak. Onun için belli bir süre kadar yapabileceğimiz çok şey var ama gerisi ona kalmış. Kendisiyle geçtiğimiz gün görüştüğümde kendisine söyledim, 'sonunda her şey senin kararın olacak' diye…" şeklinde konuştu.

"OZAN TUFAN'DAN VAZGEÇMEK İSTEMEDİM"

Ozan'ın inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu, hem teknik hem de fiziksel anlamda birçok şey yapabileceğini ve bunu oyuncuyla paylaştığını vurgulayan Comolli, şöyle devam etti: "Bir oyuncunun kendi potansiyelini gösterememesi çok üzücü bir durum. İyi oyuncuların başarılı olamamasından nefret ederim ve böyle zamanlarda kendimi de suçlarım. Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması tamamen futbolla alakalı bir karardı, çünkü 28 kişilik kadronun yapılmasında bir takım kararlar almamız gerekiyordu. Seçtiklerimiz, daha hazır ve takıma daha uygun oyunculardı. Ozan'dan, tarif ettiğim özelliklerinden dolayı vazgeçmek istemediğimi Başkan'a söyledim."