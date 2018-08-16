Comolli: Salih Empoli'ye transfer oldu

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşamadı.

Beşiktaş Harun için son bir teklif yapacak

Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, yaklaşık 130 milyon euroluk bir gelirden oldu.

Fatih Terim, beklediği transferleri henüz yapamayan yönetime sitem etti. Bir an önce takviye yapılmasını istedi.

Fatih Terim: Transferi de mi ben yapayım

FFP ve kur artışı nedeniyle futbolcu almakta zorlanan 3 büyükler, son yılların en durgun transfer dönemini geçiriyor.

Yaz transfer döneminin en çok istenen oyuncusu Emre Akbaba için Fenerbahçe resmi teklif yaptı. Emre'nin tercihi ise Galatasaray.

1 Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı UEFA Süper Kupa finalinde, iki İspanyol ekibinin kıyasıya mücadele ettiği ve uzatmalara giden karşılaşmayı Atletico Madrid kazandı.

2 Real Madrid Ronaldo'suz kaybetti Real Madrid, Ronaldo'suz çıktığı ilk finalde Atletico Madrid'e Süper Kupa'yı kaptırdı.

3 Sabri takım bulamazsa emekli olacak Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşamadı.

4 3 büyükler transfer yapmakta zorlanıyor FFP ve kur artışı nedeniyle futbolcu almakta zorlanan 3 büyükler, son yılların en durgun transfer dönemini geçiriyor.

5 Fatih Terim: Transferi de mi ben yapayım Fatih Terim, beklediği transferleri henüz yapamayan yönetime sitem etti. Bir an önce takviye yapılmasını istedi.

6 Cenk Gönen Gazişehir Gaziantep'te Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

7 Talisca Çin'de atmaya devam ediyor Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca, çıktığı 6. lig maçında 7. kez fileleri sarstı.

8 F.Bahçe Emre için Alanya'yla anlaştı Yaz transfer döneminin en çok istenen oyuncusu Emre Akbaba için Fenerbahçe resmi teklif yaptı. Emre'nin tercihi ise Galatasaray.

9 Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kaçırdığı para Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, yaklaşık 130 milyon euroluk bir gelirden oldu.