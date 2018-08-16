Comolli: Salih Empoli'ye transfer oldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Cezayirli golcü İslam Slimani'nin imza töreninde konuştu.
Fransız futbol adamı, Emre Akbaba transferi ve takımdan gidecek oyuncular hakkında net açıklamalarda bulundu.
EMRE İYİ BİR OYUNCU
Emre Akbaba'yı istediklerinin sinyallerini veren Fransız futbol adamı, Alanyasporlu futbolcunun iyi bir oyuncu olduğunu ancak bu konuda daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi.
SALİH EMPOLİ'YE GİTTİ
Salih Uçan'ın takımdan ayrıldığını söyleyen Comolli, "Salih'in transferi konusunda Empoli'yle anlaştık. Kiralık olarak gitti ancak satın alma opsiyonu İtalyan ekibinde" dedi.
OZAN KALACAK
Son olarak Ozan Tufan hakkında konuşan Fransız futbol adamı, "Ozan'ı gönderme düşüncemiz yok, kendisi de ayrılmak istemiyor" ifadelerini kullandı.