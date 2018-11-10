Comolli, Valbuena'yı alkışlamadı

Fenerbahçe'nin başarısızlığında Cocu'yla birlikte en büyük pay sahibi olan kişi Comolli. Fransız sportif direktör Hollandalı hocanın ayrılığının ardından mutsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

VALBUENA'YI ALKIŞLAMADI

Fenerbahçe'nin Anderlecht’i konuk ettiği ve 2-0 kazandığı maçın 82’nci dakikasında ortaya çıkan fotoğraf gündem oldu. Bu dakikada 1 gol, 1 asistle gecenin yıldızı olan Valbuena, yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı.

Koeman, Galatasaray ve Anderlecht maçının kahramanını tribünlere alkışlatmak istiyordu. Dolayısıyla herkes ayağa kalktı. Sadece taraftarlar değil locadan maçı izleyen Başkan Ali Koç ve tüm yönetim de ayaktaydı. Comolli dışında herkes Valbuena'yı alkışlıyordu.

Cocu sonrası gelecek hoca için çalışmalar yapan ancak Ali Koç'tan veto yiyen Comolli, sarı-lacivertli ekipte mutsuz. Koeman'la yola devam edilmesi ve Samandıra'daki görevleri alınarak Selahattin Baki'ye verilmesi Fransız sportif direktörü huzursuz ediyor.

Koeman'la yola devam eden Ali Koç'un Comolli'nin yol haritasına uymadığı ve bu durumun başarılı olması, tecrübeli futbol adamıyla yolların ayrılma ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor.