Comolli: Yeni sezon farklı olacak

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz sezon takımı emanet ettiği Damien Comolli, yaptığı transferlerle kötü geçen yılın en büyük sorumlularından biri oldu.

Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü dönemini yaşatana isimlerden olan Fransız futbol adamı, hatalarından ders çıkardığını dile getirdi.

BAMBAŞKA BİR TAKIM GELİYOR

Benzia, Slimani, Frey, Ayew, Tolga Ciğerci, Reyes gibi futbolcuları kadroya dahil eden Comolli'nin yaptığı transferlerin hemen hemen hepsi başarısız oldu.

"Geçtiğimiz sezondan çok şey öğrendik" ifadesiyle hatalardan ders çıkardıklarını belirten Comolli, "Yeni sezon çok farklı olacak. Bambaşka bir Fenerbahçe için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımda büyük bir değişimin yaşanacağını dile getiren Damien Comolli, "En doğru transferleri gerçekleştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi.

Fransız sportif direktörün yeni transferler için bir dizi temaslarda bulunduğu öğrenildi.