Comolli: Zenit maçı kolay olmayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile eşleşen Fenerbahçe'de Sportif Direktörü Damien Comolli, eşleşmeyi değerlendirdi.

Rus ekibinin ilk maçın oynanacağı tarihte liglerin devre arasına girecek olmasından dolayı dezavantajlı bir durumda olacağını belirten Comolli, "Bizim onlara göre bir avantajımız olacak" dedi.

ZENİT KIŞ ARASINDA OLACAK

FBTV'de değerlendirmelerde bulunan Damien Comolli, "Zenit maçın oynanacağı dönemde kış arasında olacak. Biz onlara göre daha fazla maç yapmış olacağız. Rus ve Ukrayna takımlarının sıkça karşılaştıkları bir sıkıntı bu. Bütün hocalar ve oyuncular zor bir kura olduğunun farkında, kolay olmayacak. Ersun Yanal yönetimindeki ilk 2 idman çok pozitif geçti. Özgüven konusunda takımımız eksiklikler yaşıyordu. Bu açıdan olumlu geçti. " açıklamalarını yaptı.