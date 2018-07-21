Comolli Zouma için İngiltere'ye gitti

Diğer Türk kulüplerinde olduğu gibi mali kriz nedeniyle henüz istediği yıldız transferleri yapamayan sarı-lacivertliler, yurtdışında birçok temaslarda bulunmuş ancak başta Wilshere, Mina ve Bas Dost olmak üzere istediği isimleri kadrosuna katamamıştı.

Martin Skrtel ve Roman Neustadter ikilisi haricinde elinde stoper bulunmayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kısa bir süre kala savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ADA'YA GİTTİ

İngiltere’de güçlü ilişkilere sahip olan Damien Comolli, bu sayede Fenerbahçe’yi Zouma konusunda bir adım öne geçirmek için Ada'ya gitti. Chelsea yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek olan Fransız futbol adamı, oyuncuyu ve kulübü ikna etmeye çalışacak.

1.90 m.’lik boyuyla hava toplarında etkili olan Zouma, yüksek fizik gücü ve atletik yapısıyla da dikkat çekiyor. 2

23 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçirmişti. Chelsea, Fransız savunmacıyı yeniden kiralık olarak gönderecek.

Fransız futbolcu, Stoke City'de 34 resmi maçta forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu takımın en iyilerinden biri olsa da Stoke’un ligden düşmesini önleyememişti.