Comolli'den Soldado ve Belhanda açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 14/16 programına açıklamalarda bulundu.

Comolli, Avrupa Ligi'ndeki grubundan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Roberto Soldado ve Jailson'a verdiği cezalara kadar çeşitli konularda açıklamalar yaptı.

"KARARLARIN ADALETSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

PFDK'nın Soldado'ya 6, Jailson'a 8 maç ceza vermesini değerlendiren Comolli, "Bu kararın adaletsiz ve haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız yanlar da var. Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK'dan çıkan kararlar daha iyi olabilirdi" dedi.

HENÜZ GRUBU GEÇMEDİK

Fenerbahçe'nin ikinci sırada yer aldığı Avrupa Ligi D Grubu'ndaki durumu da değerlendirdi. Comolli, "Henüz grubu geçmedik. Önümüzde iki tane zorlu mücadele var. Birini evimizde diğerini deplasmanda oynayacağız. Grubu geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak üst üste iki tane galibiyet aldığımızda –neden olmasın- 6 puanla grubu birinci olarak da tamamlayabiliriz. Tabii bu durumda Dinamo Zagreb'in de puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM RUHU ORTAYA ÇIKTI"

Comolli sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhuna değinecek olursak bu sezon inişli çıkışlı anlardan geçtik. Fakat son maçlarda savaşan ve gerçekten güçlü bir takım ruhuna sahip, teknik ekiple ve futbolcularla bütünleşmiş bir Fenerbahçe gördük. Bunu gerek Galatasaray maçında gerek Anderlecht maçında iyi skorlarla bunu gördüğümüzü düşünüyorum."