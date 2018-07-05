Comolli'nin hedefi Mignolet

Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken kaleci takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'i gündemine aldı.

Liverpool'da daha önce görev yapan Comolli, İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi en kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyor.

LİVERPOOL'A DA COMOLLİ TRANSFER ETTİ

İngiliz kulübünün yeni bir kaleci transfer etmek istemesi ve Karius'un da 2. kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle Mignolet'in de transfere sıcak baktığı ortaya çıktı.

Comolli, Liverpool'dayken Belçikalı kaleciyi Sunderland'den Liverpool'a transfer eden isimdi.