Comolli'nin hedefindeki futbolcular

Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu bitti, transfer mesaisi başladı...

Sabah'ın haberine göre; Öncelikle Fransa'ya giden Fransız futbol adamı yaptığı görüşmenin ardından Londra'ya geçti.

BAMBA, WİLSHERE VE VAN GİNKEL

Bonservisi elinde olan ve kiralık olarak gönderilen oyunculara öncelik veren Comolli, Saint Etienne'le sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba, Arsenal'den ayrılacağını açıklayan Jack Wilshere ve Chelsea'den Marco van Ginkel'in menajerleriyle görüştü.





WİLSHERE'İN ÖNCELİĞİ ADA

Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i bedelsiz kadrosuna katmayı planlayan Kanarya'nın önündeki tek engel, Premier Lig'den taliplerinin olması.

Wilshere'in İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği, olmazsa Ada dışına çıkacağı ifade edildi.