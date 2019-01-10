Comolli'nin hedefindeki sol kanat: Peterson

Dün TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışında olduğu için fotoğraf karesinde yer alamadığını söyledi.

SADIK TRANSFERİNİ BİTİRİP YURT DIŞINA GİTTİM

Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğe getirilmesinin kendi pozisyonunu etkilemediğini belirten Fransız, “Ben görevimin başındayım. Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar’ın imzası sırasında yurt dışındaydım. O gün iki transfer görüşmesi yapıyordum. Bu yüzden fotoğrafta olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık’ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul’dan ayrıldım” ifadesinde bulundu.

COMOLLİ PETERSON'UN PEŞİNDE

Transferde önceliği sol kanada veren Fenerbahçe, Kristoffer Peterson’un peşinde. Liverpool altyapısından yetişen, 23 yaşındaki İsveçli, Hollanda’da Heracles forması giyiyor.

Bu sezon 19 maçta 10 gol, iki asistlik performans sergileyen Peterson için 3 milyon avroyu gözden çıkaran sarı-lacivertliler, Willem’in 22 yaşındaki Kosovalı sol açığı Donis Avdijaj için de girişimlerde bulunuyor.