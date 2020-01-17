Comolli'nin istifasının perde arkası

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin sürpriz istifasının ardında Ali Koç'la yaptığı toplantının olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 1.5 yıl sarı-lacivertli takımda görev yapan Fransız futbol adamı, yaptığı transferlerle adeta hayal kırıklığı yaşattı. Birkaç futbolcu hariç alınan isimler Fenerbahçe'ye katkı yapamazken taraftarların da tepkisini çekiyordu.

"DOĞRU TRANSFERİN YOK"

Son olarak Falette'nin gelmesiyle oklar birkez daha Comolli'ye çevrilmişken, 47 yaşındaki sportif direktör açtığı Twitter hesabından topu Ali Koç'a atan tweetler paylaştı.

Comolli'nin "Falette'yi Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu aldı" şeklindeki tweetlerine Koç'tan sert yanıt geldi.

Basın toplantısında konuşan Koç, "Damien'in tweetlerinden rahatsızım, kendisiyle görüşeceğim" demişti.

İkilinin görüşmesinden istifa kararı çıkarken, o toplantıda neler konuşulduğu da belli oldu.

Koç, Comolli'yi, "Yaptığın transferler başarısız. Neredeyse tutan hamlen yok. Aldığın genç oyuncular da şans bulamıyor. Ayrıca attığın tweetlerle bizi ateşe attın. Aile içinde kalması gereken konuları açığa çıkardın" sözleriyle eleştirdi.

Comolli ise şu sözlerle istifa kararı aldı: "Beni transferden aldınız. Prestijimi sarstınız. Bu şartlarda çalışmam, istifa ediyorum"