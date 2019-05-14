Comolli'nin izlediği Karagümrüklü futbolcu

Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları devam ederek, transferde yetkili isim olan Comolli, sürpriz bir maçta ortaya çıktı.

COMOLLİ RAPOR VERECEK

Fransız futbol adamı, Fatih Karagümrük'le Şanlıurfaspor arasında oynanan TFF 2. Lig play-off mücadelesini tribünde izledi.

Comolli'nin Fatih Karagümrük forması giyen 21 yaşındaki orta saha futbolcusu Ufuk Akyol'u takip ettiği ifade edildi. Deneyimli sportif direktörün Ufuk hakkında detaylı bir rapor hazırlayıp Ersun Yanal'a sunacağı aktarıldı.

Ufuk Akyol için son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.

KARİYERİNE ALMANYA'DA BAŞLADI

Almanya doğumlu olan Ufuk Akyol, kariyerine Stuttgart altyapısında başladı. 2016 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olan genç futbolcu bu sezon 30 maçta forma giydi, 1 gol attı 1 asist yaptı.