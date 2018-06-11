Comolli'nin listesindeki 4 genç

Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı olmasının ardından seçim vaadi olarak dile getirdiği ''scouting'' projesini hız kesmeden başlattı ve Sportif Direktör olarak Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi getirdi.

Büyük yetenekleri henüz yıldız olmadan keşfederek takıma kazandırmakla meşhur olan Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, 4 yıldız adayını şimdiden gözüne kestirmiş durumda.

3'Ü İNGİLTERE BİRİ İTALYA'DAN

Bu oyuncuların 3'ü Premier Lig'de 1'i de Serie A'da yer alıyor. Comolli, yıldız adayları için temaslara başladı bile.

İşte Comolli'nin keşfettiği 4 genç futbolcu;

Andreas Pereira: 22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira sezonu Valencia'da geçirdi. Bonservisi M.United'da. Sol açık mevkinde oynuyor. Belçika doğumlu olan yıldız oyuncunun hangi milli takımı geçeceği belirsiz.

Douglas Luiz: Sezonu Girona'da geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'in bonservisi ise M.City'de.

Pantic: Chelsea'nin oyuncusu olan 21 yaşındaki Sırp Pantic de orta sahanın ortasında görev yapıyor.

Rogerio: Sezonu Sassuolo'da kiralık geçiren Juventus'un 20 yaşındaki Brezilyalı sol beki Rogerio da önemli bir yıldız adayı. Comolli, bu oyuncuları satın alma opsiyonuyla birlite kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

COMOLLİ DÜNYA YILDIZLARI KEŞFETTİ

Daha önce Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada Bale, Modric, Corluka, Berbatov, Hutton, Kevin-Prince Boateng, Dos Santos ve Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Suarez, Carroll, Charlie Adam, Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı.