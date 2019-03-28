Comolli'nin önerdiği 4 futbolcu

Fenerbahçe'nin scout ekipleri, Comolli önderliğinde Avusturya'nın Polonya'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada 4 futbolcuyu gözlemledi.
İşte o isimler
BERESZYNSKİ (SAĞ BEK)
İtalya'nın Sampdoria takımında forma giyen 26 yaşındaki Bartosz Bereszynski, sağ bek mevkisinde forma giyiyor.
KEDZİORA (SAĞ BEK)
Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev formasını terleten 24 yaşındaki sağ bek Tomasz Kedziora, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden.
FRANKOWSKİ (SAĞ KANAT)
Amerika Birleşik Devletleri 1. futbol ligi olan MLS takımlarından Chicago Fire'da forma giyen Frankowski, 23 yaşında ve sağ kanat mevkisinde forma giyiyor.
ONİSİWO (SOL KANAT)
Almanya ligi Bundesliga takımlarından Mainz forması giyen Avusturyalı Onisiwo, 27 yaşında ve sol kanat mevkisinde görev yapıyor.