Comolli'nin önerdiği 4 futbolcu

Sezon başında yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yaratan Comolli, milli arada takip ettiği 4 futbolcunun alınması için yönetime rapor verdi.

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VAR nedir, nasıl çalışır

Sezon başında Süper Lig'de de kullanıma giren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda oyuna müdahale ettiğini anlattık.