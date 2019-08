Conceiçao, Aboubakar transferi hakkında konuştu

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, oyuncuları Vincent Aboubakar, Vanha, Yordan Osorio'nun transfer durumlarıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

"HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferi ile ilgili gelen soruya Conceiçao, "Direkt soru, böylesini severim. Aboubakar'ın durumunu bilemiyorum. Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir." cevabını verdi.

Vana ve Osorio'nun durumlarıyla ilgili gelen soruya ise, "Ayrılan tüm futbolcularıma başarı dilerim. Çünkü, bir dönem de olsa ailemizin bir parçası olmuşlardır." cevabını verdi.

"TEK DÜŞÜNCEM VİTORİA İLE OYNAYACAĞIMIZ MAÇ"

Conceiçao, "Transfer dönemi hala açık ama benim tek düşüncem Vitoria ile oynayacağımız maç. Gelecek basın toplantısında bu konuları çok daha rahat konuşabilirim. Çünkü, transfer piyasası kapanmış olacak." diyerek sözlerini noktaladı.