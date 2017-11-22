Conceiçao'nun bütçe yorumu şaşırttı

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından şaşırtan sözler...

5 KAT FAZLA

Tecrübeli teknik adam "Bizden 5 kat daha fazla bütçeye sahip olan Beşiktaş'a karşı, bu atmosferde oynamak kolay değil" dedi.

Portekiz ekibi Avrupa devlerine sattığı yıldızlarla rekor gelir elde etmiş bir kulüp. Dün geceki maçta Porto'nun ilk 11'inin değeri 90 milyon 750 bin euro.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11 değeri ise 54 milyon 250 bin euro... Conçeiçao'nun bu sözleri, özellikle sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.