CONMEBOL'dan koronavirüs tedbirleri

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'da, oynanacak karşılaşmalar için koronavirüs salgını nedeniyle bazı tedbirler alındığı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında oyun alanı içerisinde topu öpme, sümkürme ve tükürmenin yasaklandığı belirtildi.

HAKEMLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Her maç öncesi futbolcu ve hakemlerin ateşlerinin ölçüleceği ifade edilirken, su şişelerinin ortak kullanımının da engelleneceği kaydedildi.

Saha kenarında ve basın toplantılarında maske takma zorunluluğu getirildiği belirtilirken, futbolcuların forma değiştirmesinin de yasaklandığı ifade edildi.

TESTE GİRMEYEN GÖREV ALAMAYACAK

Ayrıca turnuvaların başlangıcından önce futbolcu ve hakemlerin koronavirüs testlerine tabi tutulacağı, bu testlere girmeyi reddedenlerin CONMEBOL organizasyonlarında yer alamayacağı bildirildi.

Konfederasyonun, gerektiği takdirde maç öncesi veya antrenman sırasında da fazladan test yapabileceği aktarıldı.