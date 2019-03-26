Karma dövüş sanatları sporcusu İrlandalı Conor McGregor, emekliye ayrıldı. MMA dövüşçüsü son olarak Khabib khabib nurmagomedov'a yenilmiş ve sonrasında bir daha kendisine gelememişti.

AYRILIĞINI AÇIKLADI

Emeklilik kararını kendisine ait sosyal paylaşım sitesi hesabından duyuran McGregor, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Habib Nurmagomedov - Conor McGregor kafes dövüşü - VİDEO

ORMANDA YALNIZCA BİR KRAL OLUR

Gregor McGregor'ın son rakibi olan ve McGregor'ı mağlup eden Khabib Nurmagomedov, İskoç dövüşçünün karaı üzerine bir tweet attı. Nurmagomedov tweet'inde "Ormanda sadece bir tane kral olabilir. Sadece bir." yazdı.

MAYWEATHER VE KHABIB'E MAĞLUP OLDU

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu. Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi.

İlk boks maçında namağlup Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a dört raunt sonunda mağlup olmuştu.