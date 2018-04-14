Conte: Böyle durumlarda adamlar ortaya çıkar

Chelsea Menajeri Antonio Conte, Southampton'ı 2-0 geriye düştükleri maçta 3-2 mağlup etmelerinin ardından konuştu.

Conte "Oyunun her anında pozitif olmalısınız, sonuç ne olursa olsun geri döneceğinize inanmalısınız. Dürüst olmalıyım, ilk yarıda çok sinirliydim. Yeterince tutkulu değildik, doğru oynamıyorduk. Zor bir sezon geçiriyoruz, bunun farkındayız. Böyle durumlarda kimin oyuncudan daha önce adam olduğunu anlarsınız." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ SORUMLULUK BENİM"

Her türlü sonuçta sorumluluğun kendisinde olduğunu İtalyan teknik adam, "Sorumluluğu üstlenecek ilk insan benim çünkü bu takımın teknik direktörüyüm. Eğer doğru şekilde savaşmıyorsak, sorumluluğu ilk alan ben olacağım. 2. yarıda doğru karakter gösterdik, gözlerimizde ateş vardı. Benim için kazanmak, berabere kalmak ya da kaybetmek önemli değil. Önemli olan ilk dakikadan son dakikaya kadar doğru yaklaşımı sergilemek." dedi.

Oyuna sonradan aldığı Giroud'nun etkisi için konuşan Conte, "Olivier Ocak ayında bir sakatlıkla geldi. Şu anda iyi durumda, onun için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Morata'nın da Leicester ve Tottenham'a karşı gol attığını unutmadım." ifadelerini kullandı.