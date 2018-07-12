Conte Chelsea'den ayrıldı

İngiliz ve İtalyan kaynaklı iddiaya göre, 3 sezondur Maviler'in menajerlik koltuğunda oturan Conte kariyerine başka bir kulüpte devam etmek zorunda kalacak.
3 YILDA 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU
İtalya Milli Takımı'ndan ayrılarak 2016 yazında Chelsea'nin başına geçen Conte, ilk sezonunda şampiyon olmayı başarmış ancak geride kalan 2 sezonda Londra kulübüyle beklenen başarıları elde edememişti.
Bu sezonu 70 puanla 5. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başaramayan Chelsea'de, Conte sonrası Napoli'den ayrılacak bir başka İtalyan menajer Maurizio Sarri döneminin başlaması bekleniyor.