Conte: Chelsea'yle 18 ay daha kontratım var

Chelsea'deki geleceği tartışmaya açılan menajer Antonio Conte, Londra kulübüyle 1,5 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğunu söyledi.

Watford ile oynayacakları karşılaşma öncesi kameraların karşısına geçen 48 yaşındaki teknik adam, adının İtalya Milli Takımı ile anılmasını da değerlendirdi.

Conte, İtalya Futbol Federasyonu yetkililerinin kendisiyle görüşme yapmak istediği yönünde çıkan haberlerin ardından "Sanırım kulübümle 18 ay daha sözleşmem olduğunu unuttular. Amacım ve hedefim imzaladığım kontrata sadık kalmak" ifadelerini kullandı. Sezon başından bu yana Chelsea'deki geleceği ile ilgili birtakım dedikoduların ortaya atıldığını belirten Conte "Açıkçası görevime son verileceğine dair çeşitli söylentiler var. Bunlarla ilgilenmiyorum. Tüm konsantrasyonumu takımıma vermiş durumdayım" diye konuştu