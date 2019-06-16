Conte Kolarov ve Moses'ın peşinde

Transfer döneminde hareketli günlere hazırlanan Fenerbahçe için sürpriz bir rakip dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin sol bek için listesinde olan Aleksandar Kolarov ile mevcut kadroda kiralık olarak yer alan Victor Moses’ı Inter’in yeni teknik direktörü Antonio Conte de istiyor.

CHELSEA'DE BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

Inter’in başında gelecek sezon iyi bir kadro kurmak isteyen Conte, Chelsea’de beraber çalışıp şampiyon olduğu Moses ve çok iyi tanıdığı Kolarov’u kadrosunda görmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda da hem Kolarov için Roma ile hem de Moses için Chelsea ile görüşme çalışmaları yapılıyor. Fenerbahçe’nin transfer dönemindeki en önemli engeli ve zorlayıcı rakibi Conteli Inter olacak.