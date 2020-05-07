Conte: Serie A ile ilgili henüz bir kararımız yok

Hem futbol hem de diğer spor branşlarının önde gelenleriyle görüşeceklerini kaydeden Conte, “Futbol ve spor branşlarının sıkıntılarını ve sorularını dinleyeceğiz. Spor Bakanımız zaten harika bir iş çıkarıyor. Serie A ile ilgili henüz yaptığımız bir kararımız yok” dedi.

224 MİLYON EURO DESTEK

Avrupa’da Fransa’da koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligler sonrası yaşanan ekonomik kriz federasyonu çalışma yapmaya yöneltti.

Fransa Futbol Federas-yonu, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüplerinin iptal olan yayın anlaşmaları nedeniyle zorda kalmamaları için harekete geçti. Fransa Futbol Federas-yonu’nun 224 milyon euroluk bir havuz oluşturacağı aktarıldı.