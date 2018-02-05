Conte topu yönetime attı

Premier League'de Watford ile oynayacakları maç öncesi konuşan Chelsea menajeri, görevine son verileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmasını istediğini belirtti.

Conte, "Söylentilere nokta koymak adına kulübümden böyle bir duyuru yapılsa hoş olurdu" dedi. Conte, görevine devam etmek ve kalan 1,5 yıllık kontratına sadık kalmak istediğini vurguladı. Geçen yıl Premier League'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Conte yönetimindeki Chelsea, bu sezon lider Manchester City'nin 19 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.