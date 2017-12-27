Conte: Vidal'le savaşa giderim

Arturo Vidal'in ismi Chelsea ile anılırken; menajer Arturo Vidal, eski oyuncusuna övgü yağdırdı. Şili gazetesi La Cuarta, Conte'nin Vidal'e teklif yaptığını yazdı; Conte ise 2011-14 yılları arasında Juventus ile üç yıl üst üste İtalya şampiyonluğu yaşadığı eski oyuncusunu övdü.

CONTE SİNYALİ VERDİ

İsmi kendileriyle anılan oyuncular olmak üzere başka bir takım futbolcuları hakkında konuşmayı sevmediğini söyleyen Conte, "Ancak Vidal fantastik bir oyuncu. Ona büyük saygı duyuyorum. Juventus'ta birlikte mücadele ettik. Eğer savaşa gitseydim; onun her zaman yanımda olmasını isterdim" dedi.

2015'te Juventus'tan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Bayern Münih'e 37 milyon euroya giden ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Vidal, Chelsea'ye transferi halinde maaşını da iki katına çıkaracak. İngiltere basınındaki haberlere göre, Vidal Chelsea'ye transferi durumunda yıllık 15 milyon euro kazanacak.