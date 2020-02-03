Conte'den Guardiola ve Klopp'a gönderme

Sezon başında göreve geldiği Inter'de şampiyonluk mücadelesi veren Antonio Conte, Chelsea'de görev yaptığı dönemi savundu.

Inter'in Serie A'da Udinese ile oynadığı maçın öncesinde basın toplantısında konuşan Conte, kendisine yöneltilen bir sorunun ardından Chelsea'deki başarılarını savundu.

"KLOPP 4 YILDIR İNGİLTERE'DE KUPA KAZANAMADI"

Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'yı örnek gösteren Conte, ''Chelsea'deki ilk sezonumda Premier Lig'i, ikinci sezonumda FA Cup'ı kazandım. Jürgen Klopp 4 yıldır Liverpool ile İngiltere'de kupa kazanamadı. Pep Guardiola da Manchester City'deki ilk sezonunda hiçbir şey kazanamadı.'' sözlerini kullandı.

2016-2018 yılları arası Chelsea'yi çalıştıran 50 yaşındaki İtalyan teknik direktör, bu sezon başında Inter'in başına geçti. Conte yönetimindeki Chelsea, 2016-17 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu göğüslerken 2017-18 sezonunda da takım FA Cup'ta zafere ulaştı.

Ancak ligi beşinci sırada tamamlayan Maviler'de, Antonio Conte'nin görevine son verilmiş ve o dönem yerine Maurizio Sarri getirilmişti.