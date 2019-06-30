Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.
SUAREZ KAÇIRDI, URUGUAY ELENDİ
Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez’in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.
MUSLERA PENALTILARDA YENİLDİ
Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini başarıyla korumasına karşın, penaltılarda takımını elenmekten kurtaramadı.
Daha önce 2 kez Copa Amerika'yı kazanan Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.
Copa America'da 15 kez mutlu sona ulaşan Uruguay ise turnuvaya veda etti.