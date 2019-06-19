Copa America'da rekor gelir

Brezilya'nın ev sahipliğinde 15 Haziran Cumartesi günü Brezilya ile Bolivya arasında oynanan maçla başlayan Copa America 2019, kupa tarihinde en çok gelir eden turnuva unvanını kazandı.

5 MİLYON EURO KAR

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre bilet yönetiminden sorumlu Yerel Organizasyon Komitesi, Brezilya'nın Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta yüzde 69,7'lik bir doluluk oranının kaydedildiğini ve toplam 5 milyon euronun üzerinde kar elde edildiğini açıkladı.

Yetkililer, stadyumun üçte ikisinin dolu olduğu bir diğer maçın, turnuvanın ikinci gününde Arjantin ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşma olduğunu kaydetti. Turnuvadaki en düşük katılımlı maç ise Venezuela ile Peru arasında oynanan karşılaşmada gerçekleştirildi. Biletlerin ortalama 49 Euro olduğu maçta yaklaşık 13.000 kişi yer aldı.

Turnuva biletlerini Brezilyalı vatandaşlar yarı fiyatına satın alabiliyorlar. Organizatörler, turnuva öncesinde biletlerin yüzde 65'inin satıldığını açıklamıştı.

Bugüne kadar oynanan maçlardaki stat doluluk oranları şu şekilde;

Brezilya 3-0 Bolivya: 47,260

Venezuela 0-0 Peru: 13,370

Arjantin 0-2 Kolombiya: 35,572

Paraguay 2-2 Katar: 19,162

Uruguay 3-0 Ekvador: 13,611

Japonya 0-4 Şili: 23,253