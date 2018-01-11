Coquelin'in transferini Wenger duyurdu

İngiliz medyası, Arsenal'de yeterli şans bulamayan Fransız oyuncu için Valencia'nın 12 milyon pound ödeyeceğini yazdı.

WENGER TRANSFERİNİ İZİN VERDİ

Chelsea ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası Arsene Wenger, Francis Coquelin'in Valencia'ya transfer olduğunu açıkladı. 2008'de Arsenal'le profesyonelliğe adım atan ve Topçular'la 160 maça çıkan Fransız oyuncu, bu sezon 6'sı yedekten olmak üzere 7 maçta forma giyebildi.

Oyuncunun yeteri kadar şans bulamadığını kaydeden Wenger, oyuncuya transfer izni verdiklerini açıkladı. Wenger, Arsenal formasıyla 3 gol atabilen 26 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili mali detaylar paylaşmazken; İngiliz medyası transferin 12 milyon Pound'a sonuçlandığını yazdı.