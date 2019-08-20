Ensonhaber.com'a dön

Cordoba'nın Falcao yorumu

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Falcao hakkında konuşan Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba, "Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yorum Yap

Cordoba'nın Falcao yorumu

Kolombiya basınına konuşan Oscar Cordoba, vatandaşı Radamel Falcao'nun Galatasaray'da ve Türkiye'de başarılı olacağını söyledi.

"BU ORTAMDA BAŞARIYA ULAŞIR"

Cordoba, "Falcao'nun Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Galatasaray, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Önemli bir taraftar desteğine sahipler. Radamel de bu ortamda başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu hafta Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirip sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM