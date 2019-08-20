Cordoba'nın Falcao yorumu

1 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralayacak Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'nun deneyimli golcüsü Babacar'ı transfer etmek için harekete geçti.

2 Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek Ersun Yanal, geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel için yönetimle görüştüğünü ve sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini ifade etti.

3 Tolga Ciğerci, Galatasaray'ın adını anmadı Gazişehir Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbhaçeli Tolga Ciğerci, eski takımı Galatasaray'dan öbür taraf diye bahsetti.

4 Sumudica'nın Fenerbahçe maçı tahmini tutmadı Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar yapan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, yine yanıldı. Antep ekibi sarı-lacivertli ekibe farklı yenildi.

5 3. kez Altın Kemer'i alan Ali Gürbüz, gençlere örnek oldu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, yaşadığı uzun sakatlıklara rağmen hiç pes etmeyerek, elde ettiği başarılarla gençlere örnek oluyor.

6 Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü Boşnak toplumu hakkındaki sözleri nedeniyle davalık olan ve televizyon kariyerini bitirmek zorunda kalan Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden Beyaz TV'ye döndü.

7 Sturridge İstanbul'da Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

8 Ersun Yanal: Oyuncularımın iştahına saygı duyulmalı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantepspor karşısında aldıkları 5 farklı galibiyet sonrası, oyuncularının takım oyununu beğendiğini söyledi.

9 Emre Belözoğlu rakibine küfretti Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Gazişehirli rakibine kızınca f..k off diye bağırdı. Deneyimli oyuncunun küfrettiği anlar kameralara yansıdı.