Costa rakibine önce kafa sonra dirsek attı

Karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico Di Francesco’ya dirsek, kafa, tekme atan, ardından rakibine tüküren Costa'ya hakem sarı kart çıkardı. Ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem kartın rengini kırmızıya çevirdi.

Costa'nın bu davranışları İtalyan medyasında büyük yankı buldu.

Rakibine tüküren Douglas Costa VAR'a yakalandı - İZLE

HAKEM SARI VERDİ, VAR KIRMIZI DEDİ

İtalya'nın ANSA ajansında yer alan haberde, Costa’nın Sassuolo maçında rakibine yönelik hareketlerinin Juventus’un galibiyetini gölgelediği belirtilerek, "Juventus, harika bir öğleden sonra geçirebilirdi ama Federico Di Francesco’ya tüküren Douglas Costa’nın çılgınlığı bunu mahvetti. Costa’nın bu hareketi, Juventus-Sassuolo maçının olumsuz tarafı oldu. Brezilyalı futbolcu, aklını yitirip rakibine kafa, dirsek ve tekme attı." ifadelerine yer verildi.

Tuttosport gazetesinde yer alan ve Costa’nın davranışlarının "çılgınlık" olarak tanımlandığı haberde, "Irkçı bir provokasyonu takiben yaşanan dirsek, kafa, tekme atma girişimi ile tükürmeden oluşan beş dakikalık çılgınlık, Douglas Costa ve Juventus’un başını belaya sokabilir. Alacağı ceza nedeniyle takımın Costa’yı bir süre kaybetmesi söz konusu." değerlendirmesinde bulunuldu.

La Gazzetta dello Sport gazetesinde Costa'nın alabileceği cezanın süresine ilişkin verilen haberde, "Hakem, Costa'nın davranışını göremese de VAR sistemi, oyuncunun direkt kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda yardımcı oldu. Bu davranışları Costa'ya pahalıya mal olabilir. Rakibine tükürdüğü için en az 3 maç olacak cezası, şiddetli hareketleri de hesaba katıldığında 5 maça kadar çıkabilir." yorumu yapıldı.