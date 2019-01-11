Çotanak Stadı'nda sona gelindi

Giresun'da yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında önemli aşama kaydedildi.

Çatısı tamamlanan, cephe giydirme çalışmaları ile ince işçilikleri sürdürülen Çotanak Stadı'nda mart ayı itibarıyla koltukların montajı, sonrasında ise çimlendirme çalışmaları başlayacak.

22 BİN 28 KOLTUK OLACAK

Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alacak.

SPOR SALONU DA OLACAK

Stat içerisinde mağazalar ile 144 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol oynanabilecek nizami spor salonu da yer alacak. Ayrıca stat içerisinde okçuluk, karate gibi amatör branşlar için alanlar oluşturulması planlanıyor.

Kompleks içerisinde inşa edilecek antrenman sahasında 4 kulvarlı koşu pisti bulunacak.

VALİ SARIFAKIOĞULLARI: 7-8 AY İÇİNDE TESLİN ALIRIZ

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi'nin inşasında yüzde 76'lık bir fiziki gerçekleşme olduğunu, ince işçilikler hariç imalatların tamamlandığını belirtti.

Sarıfakıoğulları, "Stadı 7-8 aylık bir periyotta teslim almayı planlıyoruz. Giresunspor'umuz önümüzdeki sezonu Allah'ın izniyle Çotanak Stadı'nda karşılayacak. Yine yüzme havuzumuz da aşağı yukarı aynı dönemlerde teslim edilmiş olacak." dedi.