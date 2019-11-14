Courtois: Dünyanın en iyi kalecilerinden biriyim

Real Madrid'de bu sezon başında en çok eleştirilen isimlerden biri olan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Thibaut Courtois'nın açıklamaları;

"Medyada çıkanları okumuyorum. Teknik adamın ve takım arkadaşlarımın söylediklerine dikkat ediyorum. Medyada konuşanların çoğu kaleciliğin zorluğunu bilmiyor.

EN İYİLERDEN BİRİYİM

Yeteneklerimden şüphem yok. Dünyanın en iyi kalecilerinden biriyim. Bu sebeple beni eleştiriyorlar. Ben her zaman sakin kaldım ve bir süredir iyi maçlar çıkarıyorum. Böyle devam etmem gerekiyor.

"MADRID PERFORMANSIM İYİ"

Zidane her zaman bana güvendi ve destek oldu. Atletico Madrid ve Chelsea'de başarılı dönemler geçirdim. Real Madrid performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum.

"TUHAF GOLLER YEDİM"

Club Brugge maçında iki tuhaf gol yedim. Devre arasında sakatlığım sebebiyle çıktım ama medya bu durumu büyüttü. Daha önce de söylediğim gibi her zaman sakin kalmayı başardım. Başarımın anahtarlarından biri de bu."