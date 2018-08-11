Courtois: Futbola sol bek olarak başladım

1 Fikret Orman: İlk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadık Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu'nda teknik direktör Şenol Güneş'e göndermede bulundu ve "Mali konular onun işi değil, Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı." dedi.

2 Feghouli ve Slimani'nin arası bozuk Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe'nin yeni transferi İslam Slimani'nin arasında problem var. Slimani'nin olduğu hiçbir Cezayir Milli Takımı kadrosuna Feghouli çağrılmıyor.

3 Ronaldo: Juventus taraftarı beni etkiledi Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibine Şampiyonlar Ligi'nde attığı röveşata golünden sonra taraftarların kendini alkışlamasından etkilendiğini söyledi.

4 İniesta Japonya'daki ilk golünü attı Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, Jubilo Iwata ile oynadıkları maçta şık bir gole imza attı. İspanyol yıldızın bu golü akıllara Bergkamp'ı getirdi.

5 Trabzonspor'un tazminat ödediği isimler Trabzonspor Kulübü, yeni transferlerin lisansını çıkarabilmek için Ersun Yanal'a 11.5 milyon, Aykut Demir'e 9.8 milyon, Özer Hurmacı'ya ise 5.3 milyon TL tazminat ödedi.

6 Cengiz: Bu milletin refahı transferden daha önemli Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer bekleyen taraftara mesaj yolladı. Cengiz, "Her kuruş önemli, biz bunu rastgele sarf edemeyiz" dedi.

7 Volkan Şen Adana Demirspor yolunda Adana Demirspor'un maçını tribünden takip eden Volkan Şen'in, kısa süre içerisinde Adana ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

8 Beşiktaş seçime gidiyor Daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmak istediğini söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, erken seçim kararı aldığını açıkladı.

9 Beşiktaş Ospina ve Chadli'yi transfer ediyor Birkaç gündür İngiltere'de bulunan Beşiktaşlı yöneticiler, David Ospina ve Nacer Chadli transferlerinde sona yaklaştı.