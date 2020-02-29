Courtois: Messi benim için sıradan bir futbolcu

La Liga'da, Barcelona ile Real Madrid 1 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'in kalecisi Courtuis ise El Clasico öncesi medyaya ilginç demeçler verdi.

Messi için Real Madrid'in özel bir hazırlık yapmadığını ifade eden Courtois, "Leo Messi benim için sıradan bir futbolcu ve onun için ayrıca bir özel hazırlık yapmıyorum.Celta Vigo ya da Levante maçından önce karşı takımdaki bir futbolcu için nasıl hazırlanıyorsam; Leo Messi için de benzer hazırlıkları yapıyorum" dedi.

Atletico Madrid'de oynadığı dönemde de benzer duyguları taşıdığını ifade eden Belçikalı file bekçisi, "Atletico'da oynadığım dönemde de Messi'ye karşı birçok maç çıkarttım ancak hiçbir maç öncesinde bir hazırlık yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım" dedi. Courtois'nın bu açıklamaların ardından Barcelona medya ekibi harekete geçti ve sosyal medya hesaplarından; Leo Messi'nin Courtois'i çalımlayarak attığı bir golü paylaştı.