Courtois: Real kalecisiyseniz baskı altında oynamalısınız

Real Madrid'de son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Thibaut Courtois, suskunluğunu bozdu.

Son olarak Real Madrid-Club Brugge maçında taraftarınca ıslıklanan ve ilk devre sonunda oyundan alınan Belçikalı file beçisi, konu hakkında açıklama yaptı.

"BU BASKININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİME EMİNİM"

İspanya basınından MARCA'ya konuşan Courtois, "Real Madrid'in kalecisi olmak istiyorsanız, bu baskıyı kabul etmek zorundasınız. Bunun üstesinden geleceğime eminim" dedi.

Belçika kariyerinde kalesinde ortalama 0.66 gol gören 27 yaşındaki file bekçisi, Real Madrid'de ise bunun 2 katından fazla ortalamaya, kalesinde 1.37 gol ortalamasına sahip durumda.

Yıldızlaştığı Atletico Madrid günlerinde ortalama 0.81 gol yiyen Belçikalı, Chelsea'de ise 0.99 gol yemiş ve 35 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutmuştu