Courtois Real Madrid'de

Chelsea, Real Madrid ile yapılan Courtios - Kovacic anlaşmasını resmi yayın organından açıkladı.
Mavi-beyazlıların bildirisine göre Thibaut Courtois transferi için İspanyol devi Real Madrid ile resmen anlaşıldı.
ALTIN ELDİVENE DİKKAT ÇEKİLDİ
Madrid ekibinin resmi sitesinden duyurduğu transferde 26 yaşındaki kalecinin Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın eldiven ödülünü aldığına dikkat çekildi.
KOVACİC KİRALIK OLARAK CHELSEA'DE OYNANACAK
Belçikalı file bekçisi için ödenecek olan bonservis bedeli açıklanmazken, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in kiralık olarak İngiliz ekibine gideceği belirtildi.