Courtois, Real Madrid'e gitmek istiyor

Thibaut Courtois'in temsilcisi Christophe Henrotay, The Sun'a konuştu.

Belçikalı kalecinin isteğinin Real Madrid'e imza atmak olduğunu söyleyen Henrotay, Chelsea'nin oyuncuyu Stamford Bridge'de tutmaya çalıştığını söyledi.

CHELSEA'YE AYRILIK TALEBİ İLETİLDİ

Her yerde Chelsea'nin başarılı eldiveni bırakmak istemediğini okuduğunu söyleyen Henrotay, Courtois'nin Madrid'e taşınma isteğini kulübe açıkça ilettiğini söyledi.

İngiltere Premier League'de 10 Ağustos'ta kapanacak olan transfer dönemine az bir süre kala Real Madrid'in atağa geçmesi bekleniyor.

Ancak Maviler önümüzdeki günlerde Belçikalı yıldızın yerine bir aday bulamaması halinde gitmesine izin vermeyebilir. Chelsea'nin Courtois'i satmaması durumunda ise alternatif olarak Lloris ismi geçiyor.