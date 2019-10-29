Courtois'ya Galatasaray performansı ilk 11 yolunu açtı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid-Club Brugge maçında ortaya çıkan Thibaut Courtois krizi, Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi.

1 AY SONRA BERNABEU'YA ÇIKACAK

Club Brugge maçında yediği 2 gol sonrasında taraftarların ıslıkladığı Courtois, Leganes karşılaşmasıyla birlikte 1 ay sonra Santiago Bernabeu'da taraftarının önüne çıkacak.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Courtois, İstanbul'da kalitesini gösterdi ve taraftarın onunla ilgili şüphelerini azalttı.

Haberde; "Galatasaray maçında yaptığı kritik kurtarışlarla Real Madrid formasıyla en büyük performansına imza attı. İlk yarıdaki kritik üç kurtarış sayesinde Real Madrid'in çok önemli bir zafer kazanmasını sağladı." ifadeleri yer aldı.