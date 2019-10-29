Ensonhaber.com'a dön

Courtois'ya Galatasaray performansı ilk 11 yolunu açtı

Club Brugge maçında taraftarın tepkisine maruz kalan Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın, İstanbul'da gösterdiği performans ile yeniden kalitesini kanıtladı ve 1 ay sonra formayı kaptı.

Yorum Yap

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid-Club Brugge maçında ortaya çıkan Thibaut Courtois krizi, Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi.

1 AY SONRA BERNABEU'YA ÇIKACAK

Club Brugge maçında yediği 2 gol sonrasında taraftarların ıslıkladığı Courtois, Leganes karşılaşmasıyla birlikte 1 ay sonra Santiago Bernabeu'da taraftarının önüne çıkacak.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Courtois, İstanbul'da kalitesini gösterdi ve taraftarın onunla ilgili şüphelerini azalttı.

Haberde; "Galatasaray maçında yaptığı kritik kurtarışlarla Real Madrid formasıyla en büyük performansına imza attı. İlk yarıdaki kritik üç kurtarış sayesinde Real Madrid'in çok önemli bir zafer kazanmasını sağladı." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM