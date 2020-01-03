Courtois'dan Galatasaray maçı itirafı

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois çok eleştirildiği dönemde oynadıkları Galatasaray maçının ardından kendisine güveninin geldiğini itiraf etti.

"İKİ KURTARIŞTAN SONRA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSETTİM"

Belçikalı kaleci Marca'ya verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadıkları maçın kendisi açısından dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Kendimi o maçtan sonra çok daha rahatlamış hissettiğimi hatırlıyorum. İki çok iyi kurtarıştan sonra özellikle çok iyi hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

Courtois'in bahsettiği İstanbul'daki maçta Galatasaray kaleye 3 isabetli şut çekmiş ve Belçikalı eldiven 3 pozisyonda da etkili bir performans sergilemişti.