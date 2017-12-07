Cousins'ın 40 sayısı Nuggets'ı yıktı

NBA'de Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde New Orleans Pelicans sezonun 13'üncü galibiyetini, Denver Nuggets'ı 123-114'lük skorla geçerek aldı.

COUSİNS GALİBİYETİ GETİRDİ

Pelicans'ta DeMarcus Cousins 40 sayı, 22 ribaunt, 4 asist ve 4 blokluk performansıyla yıldızlaştı. Jrue Holiday 27 sayı ve 7 asistlik katkı sağlarken, yaklaşık 8 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Nuggets'ta Gary Harris 24, Emmanuel Mudiay 17, Jamal Murray ve Will Barton 15'er sayı, Trey Lyles ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.